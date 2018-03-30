Anthony Joshua Joseph Parker maçı ne zaman canlı izle Anthony Joshua Joseph Parker maçı şifresiz kanallar hangileridir? Boksseverleri ekran başına kilitleyecek tarihi maça sayılı gün kaldı. Heyecanın bir an eksilmeyeceği Anthony Joshua maçı ne zaman 2018 aramaları başladı. Boksseverlerin ilgiyle takip edeceği Anthony Joshua ile Joseph Parker maçı, Türkiye saati ile 31 Mart Cumartesi gününü 1 Nisan Pazar gününe bağlayan gece 00:15 civarında başlayacak. Cardiff şehrindeki Principality Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, yurt dışında Sky Sports Box Office kanalından canlı yayınlanırken Türkiye'de S Sport kanalı üzerinden canlı izlenebilecek. S Sport'un yayını 31 Mart Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak. Joseph Parker, bu maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Joshua birkaç ay önce Yeni Zelanda'dan gelen bu çocuk için neden endişeleneyim ki demişti. Bütün dünya Joshua'nın gerçekten benim yumruklarıma ne kadar dayanıklı olduğunu görecek." ifadesinde bulundu.

JOSHUA PARKER MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Boksseverlerin ilgiyle takip edeceği Anthony Joshua ile Joseph Parker maçı, Türkiye saati ile 31 Mart Cumartesi gününü 1 Nisan Pazar gününe bağlayan gece 00:15 civarında başlayacak.

Cardiff şehrindeki Principality Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşma, yurt dışında Sky Sports Box Office kanalından canlı yayınlanırken Türkiye'de S Sport kanalı üzerinden canlı izlenebilecek. S Sport'un yayını 31 Mart Cumartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

David Price v Alexander Povetkin

Ryan Burnett v Yonfrez Parejo (WBA Horoz Sıklet Super DŞ kemeri)

Anthony Crolla v Edson Ramirez

Büyük karşılaşma öncesi yayınlanacak olan alt maçların ise şu şekilde olması bekleniyor;

JOSHUA MESAJ YAYIMLAMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda organizasyon hakkında açıklamada bulunan Anthony Joshua, Parker'a teşekkür etmişti. İşte, o açıklama;

"Günaydın, herkese mutlu yıllar. Sizlere yeni bir haber vermek istiyorum. Joseph Parker'la Cardiff Galler'de 31 Mart'ta karşılaşacağız. Bu maç kemer birleştirme ağır sıklet maçı olacak Son olarak böyle bir maça çıktığımda neler olduğunu biliyorsunuz. Oldukça meşakkatli, ilginç ve kaliteli bir maç bizleri bekliyor. İkimiz de birbirimize büyük saygı duyuyoruz. Bu karşılaşmayı kabul ettikleri ve meydan okuma için Parker ve ekibine teşekkür ediyorum. Beni biliyorsunuz bu sporu seviyorum. Antrenman kampı için sabırsızlanıyorum. Bu maçı dört gözle bekliyorum. Yeni gelişmeler için takipte kalın. Tanrı sizi korusun."

PARKER SESSİZ KALMADI

Joseph Parker, bu maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada "Joshua birkaç ay önce Yeni Zelanda'dan gelen bu çocuk için neden endişeleneyim ki demişti. Bütün dünya Joshua'nın gerçekten benim yumruklarıma ne kadar dayanıklı olduğunu görecek." ifadesinde bulundu.

S Sport nasıl izlenir?

S Sport, Digital platformlarda yayın hayatını sürdürüyor. S Sport, Türksat uydusu üzerinden yayınlanmıyor.

S Sport Digiturk: Kanal 85

S Sport TV+: Kanal 77

S Sport D-Smart: Kanal 78

S Sport Tivibu: Kanal 74

Joseph Parker kimdir?

Joseph Parker, 9 Ocak 1992 South Auckland doğumlu. 1.93 boyunda ve 112 kilo olan Joseph Parker, 18 yaşında profesyonelliğe geçiş yaptı.

Yeni Zellanda'da dünyaya gelen Parker ülkenin yetiştirdiği en yetenekli ağırsıklet boksörü olarak gösteriliyor. 26 yaşındaki genç, çıktığı 24 karşılaşmanın hepsini kazanmıştır. Çoğu kez ülkesinde yılın Sporcusu seçilen boksör, 18 rakibini nakavt ederek kazanıp rekor kırmıştır. Joseph, ülkesini uluslararası arenada çoğu kez temsil etti ve 7 kez kemerle ödüllendirildi.

Anthony Joshua kimdir?

Anthony Joshua, 15 Ekim 1989 tarihinde İngiltere'nin Watford şehrinde doğdu. Annesi Nijeryalı, babası İrlanda asıllı bir İngiliz'dir. Çocukluğunun bir kısmı Nijerya'da geçti. Kings Langley Ortaokulu'ndan öğrenim gördü. Öğrencilik yıllarında futbol ve atletizmde öne çıktı.

2007 yılında 18 yaşındayken kuzeni olan ünlü boksör Ben Lleyemi'nin tavsiyesiyle boksa başladı. 2009 ve 2010 yıllarında Haringey Box Cup'ı kazandı.

Joshua, 2010'da ABA Şampiyonasını kazandıktan sonra profesyonelliğe geçmesi için gelen 50.000 Pound'u reddederek ''50.000 Pound'u reddetmek kolaydı, sporu para karşılığında yapmıyorum, madalya kazanmak istiyorum.'' dedi. Aynı turnuvayı ertesi yıl da kazandı. Bu başarısıyla Büyük Britanya (GB) Boks ekibinde yer aldı. Daha sonra aynı yıl GB Amatör Boks Şampiyonasında şampiyon oldu. 2011 yılında Dünya Amatör Boks Şampiyonasında finalde kaybetse de olimpiyat oyunlarına girmeyi garantiledi. Ekim 2011'de Büyük Britanya Boxing Writers Kulübü tarafından ''Yılın Amatör Boksörü'' seçildi. Joshua'nın amatörlük istatiği 40-3'tür.

2012 Londra Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan Joshua, 2013 yılında profesyonel boksa geçti. 2016'da Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu oldu. Profesyonel kariyerinde çıktığı 19 maçın tamamını kazanan Joshua, rakiplerinin hepsini nakavtla yendi.