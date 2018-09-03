Anthony Modeste'nin menajeri, Galatasaray'a garanti verdi: Hiçbir kanuni engel yok

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına gönderen Galatasaray, Fransız golcünün yerini dolduramamıştı. Anthony Modeste, Andreas Cornelius, Vagner Love gibi isimlerin gündeme gelmesine rağmen Galatasaray, yaz transfer döneminde forvet transferi gerçekleştirmedi.

Radyospor'a konuşan Anthony Modeste'nin menajeri Etienne Mendy, "Biz FIFA şartlarına uygun olarak fesih yaptık, bu sebeple Modeste'nin Galatasaray'a transfer olması halinde ligde forma giyebilmesi için hiçbir engel yok." dedi.

Spor hukukçusu Alpay Köse ise konuyla ilgili olarak, "Bir futbolcu kulübüyle sözleşmesini haklı bir sebeple fesih ederse, FIFA da haklı bulursa lisans çıkartır, transfer dönemi bitse bile ülke federasyonuna yazı göndererek futbolcuya lisans çıkartmasını ister ve federasyon bunu uygulamakla yükümlüdür." açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada #ModesteGalatasaraya etiketiyle yönetime çağrı yapmaya başladı.