Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anthony Modeste'nin menajeri, Galatasaray'a garanti verdi: Hiçbir kanuni engel yok

Galatasaray'ın transfer etmek istediği ancak Çin kulübü Tianjin Quanjian ile sorunlar yaşanma ihtimalinden dolayı vazgeçilen Anthony Modeste ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bafetimbi Gomis'i Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına gönderen Galatasaray, Fransız golcünün yerini dolduramamıştı. Anthony Modeste, Andreas Cornelius, Vagner Love gibi isimlerin gündeme gelmesine rağmen Galatasaray, yaz transfer döneminde forvet transferi gerçekleştirmedi.

Radyospor'a konuşan Anthony Modeste'nin menajeri Etienne Mendy, "Biz FIFA şartlarına uygun olarak fesih yaptık, bu sebeple Modeste'nin Galatasaray'a transfer olması halinde ligde forma giyebilmesi için hiçbir engel yok." dedi.

Spor hukukçusu Alpay Köse ise konuyla ilgili olarak, "Bir futbolcu kulübüyle sözleşmesini haklı bir sebeple fesih ederse, FIFA da haklı bulursa lisans çıkartır, transfer dönemi bitse bile ülke federasyonuna yazı göndererek futbolcuya lisans çıkartmasını ister ve federasyon bunu uygulamakla yükümlüdür." açıklamasında bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada #ModesteGalatasaraya etiketiyle yönetime çağrı yapmaya başladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´ndan duygu yüklü ´Zafer´ klibi

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

Uçan taksilerin hizmete gireceği ilk 5 ülke açıklandı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

Kiraların il ve ilçelerdeki en pahallı ve en ucuz olduğu yerler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA