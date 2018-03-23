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Antoine Griezmann için resmi transfer açıklaması

Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, Antoine Griezmann'ın geleceği ile ilgili açıklama yaptı.

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Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo, sezon sonunda ayrılacağı yönünde iddialar bulunan Antoine Griezmann'ın takımda kalacağını söyledi.

Bir radyo istasyonuna konuşan Cerezo, "Bildiğim kadarıyla Griezmann takımda kalacak. Bizimle bir sözleşmesi var ve geleceği ile ilgili de iletişimimizde değişen bir şey yok. Dünya Kupası'nın önun için önemini biliyoruz ve onunla konuşacağız" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınına açıklama yapan Antoine Griezmann, "'Dünya Kupası'na kafam rahat gitmek istiyorum. Bu yüzden geleceğim hakkında Rusya'ya gitmeden önce karar vereceğim." demişti.

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO

Barcelona ve Manchester United ile ismi anılan Antoine Griezmann'ın sözleşmesinde 100 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.

(Sporx)

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