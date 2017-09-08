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Antonio Conte: Beni İngiltere ilgilendiriyor Türkiye değil

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Diego Costa için Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte bir açıklama yaptı.

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Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, Fenerbahçe'nin transferi için çaba sarfettiği Diego Costa için  bir açıklama yaptı.

'Beni İngiltere ilgilendiriyor, Türkiye değil'

Fenerbahçe'nin Diego Costa'ya olan ilgisini soran basın mensuplarına Conte 'Haberim yok. Ben İngiliz futboluyla ilgileniyorum, Türkiye'yle değil.' yanıtını verdi.

Sözlerine Costa'yla yaşadığı süreçten bahsederek devam eden Conte; 'Teknik direktör olduğunuzda böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bazen kolay olur, bazen zor. Her teknik direktörün böyle durumları çözebilecek tecrübesi vardır.' dedi.

Diego Costa, sezon başından itibaren Chelsea'ye dönmeyi reddederek Brezilya'da kalmış, kulübün çağrılarına kulak asmamıştı.

(Skorer)

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