Antonio Conte: Beni İngiltere ilgilendiriyor Türkiye değil

Chelsea Teknik Direktörü Antonio Conte, Fenerbahçe'nin transferi için çaba sarfettiği Diego Costa için bir açıklama yaptı.

'Beni İngiltere ilgilendiriyor, Türkiye değil'

Fenerbahçe'nin Diego Costa'ya olan ilgisini soran basın mensuplarına Conte 'Haberim yok. Ben İngiliz futboluyla ilgileniyorum, Türkiye'yle değil.' yanıtını verdi.

Sözlerine Costa'yla yaşadığı süreçten bahsederek devam eden Conte; 'Teknik direktör olduğunuzda böyle durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Bazen kolay olur, bazen zor. Her teknik direktörün böyle durumları çözebilecek tecrübesi vardır.' dedi.

Diego Costa, sezon başından itibaren Chelsea'ye dönmeyi reddederek Brezilya'da kalmış, kulübün çağrılarına kulak asmamıştı.

(Skorer)