Antonio Conte, Chelsea'den ayrılacağına dair çıkan haberleri yalanladı

Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, hakkında çıkan ayrılık iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Sözleşmesinin sonuna kadar Chelsea'de kalmak istediğini söyleyen 48 yaşındaki çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Son iki haftadır kendimle ilgili yanlış yazılan haberler okuyorum. Özellikle son iki hafta dedim çünkü, iki hafta önce bir röportaj vermiştim. Çok yüksek ihtimalle, meydana gelen bir çeviri hatası sebebiyle bu haberler çıkıyor. Şunu söylemek isterim ki ben Chelsea'de mutluyum ve kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum. Orada dediğim şey İtalya'yı özlediğim değil, gelecekte bir gün muhakkak oraya dönmek istediğimdi."

Geçtiğimiz sezonun Premier Lig şampiyonu olan Maviler İtalyan teknik adam ile bu sezona istediği gibi başlayamadı. Ligde sekiz maç sonunda 13 puan toplayan Chelsea, Lider Manchester City'nin 9 puan gerisine düşmüş durumda.

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