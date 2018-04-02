Antrenmanda sakatlanan Gary Medel, teknik heyeti korkuttu
Beşiktaşlı futbolcu Gary Medel, akşam idmanında yaşadığı sakatlıkla teknik heyeti korkuttu.
Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlıların Şilili futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı. Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti.
Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.
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