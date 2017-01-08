Trabzonspor, Rodallega için Akhisar ile anlaştı
Trabzonspor, Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı!
Trabzonspor, Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı.
Bordo Mavili kulüp forvet hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarında bulunuyordu. Özellikle Ersun Yanal'ın istediği isimlerden biri olan Rodallega artık Trabzonspor forması giymek için gün sayıyor.
Lig TV'nin haberine göre Karadeniz ekibi, Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı.
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