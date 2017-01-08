Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor, Rodallega için Akhisar ile anlaştı

Trabzonspor, Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı!

  • 5
  • 1
  • 1
  • 5
  • 2
  • 1
x

Trabzonspor, Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

Bordo Mavili kulüp forvet hattını güçlendirmek adına transfer çalışmalarında bulunuyordu. Özellikle Ersun Yanal'ın istediği isimlerden biri olan Rodallega artık Trabzonspor forması giymek için gün sayıyor.

Lig TV'nin haberine göre Karadeniz ekibi, Rodallega'nın transferi konusunda Akhisar Belediyespor ile anlaşmaya vardı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kahraman şehit Sekin'in vefat eden annesine yaktığı ağıt yürekleri dağladı

Kahraman şehit Sekin'in vefat eden annesine yaktığı ağıt yürekleri dağladı

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

Gölcük Tabiat Parkı beyaza büründü

'Gabar operasyonu'ndan fotoğraflar yayınlandı

'Gabar operasyonu'ndan fotoğraflar yayınlandı

Emekliye ek ödeme müjdesi

Emekliye ek ödeme müjdesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA