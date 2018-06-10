Arao'ya kiralık formülü
KADROSUNA uygun şartlarda oyuncu takviyesi için çaba harcayan Trabzonspor Flamengo’da oynayan Willian Arao için kiralık teklifi yaptı.
- StarSpor
25 yaşındaki oyuncunun kulübünün düşünmek için süre istediği öğrenildi. Arao, 1 kez Brezilya Milli Takımı formasını giydi. Öte yandan Trabzonspor’un kamp programı belli oldu. Bordo-Mavililer 1-24 Temmuz tarihlerinde Slovenya’da yeni sezona hazırlanacak.
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