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Arao'ya kiralık formülü

KADROSUNA uygun şartlarda oyuncu takviyesi için çaba harcayan Trabzonspor Flamengo’da oynayan Willian Arao için kiralık teklifi yaptı.

  • StarSpor
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25 yaşındaki oyuncunun kulübünün düşünmek için süre istediği öğrenildi. Arao, 1 kez Brezilya Milli Takımı formasını giydi. Öte yandan Trabzonspor’un kamp programı belli oldu. Bordo-Mavililer 1-24 Temmuz tarihlerinde Slovenya’da yeni sezona hazırlanacak.

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