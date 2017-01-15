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Trabzonspor 'Arap Messi' Omar Abdulrahman'ın peşinde

Mehmet Ekici'yle yolları ayırması an meselesi olan Trabzonspor, 'Arap Messi' olarak bilinen Omar Abdulrahman için nabız yoklamaya başladı.

  • Habertürk
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Hugo Rodallega için Akhisar’la Mustafa Yumlu artı 450 bin Euro karşılığında anlaşan Trabzonspor, Kolombiyalı forvete Çin’den gelen cazip teklifler sonrası B planını hazırladı.
 
Karadeniz ekibinin Rodallega’nın olmaması durumunda Espanyol’un forveti Felipe Caicedo için İspanya ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Ekvadorlu golcünün menajeriyle temasa geçen Trabzonspor’un ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı ifade edildi.
 
"ARAPLARIN MESSI'Sİ" İÇİN NABIZ YOKLANDI
 
Bu arada Mehmet Ekici’yi gözden çıkaran Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın umut veren performansına rağmen orta sahaya tecrübeli bir isim arıyor.
 
Fırtına’nın, Al-Ain’de oynayan ve “Arapların Messi’si” olarak bilinen Omar Abdulrahman için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi. Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atıp 35 de asist yapan 26 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz günlerde artık Avrupa’da futbol oynamak istediğini açıklamıştı.

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