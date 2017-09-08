Aras Özbiliz, Balıkesirspor'a imza atmak üzere

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen ve rotasyonda dahi şans bulması çok zor gözüken Aras Özbiliz, TFF 1.Lig yolcusu...

Geçen sezon sadece 1 lig maçında forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla Balıkesirspor ciddi şekilde ilgileniyor. Kırmızı-Beyazlı kulübün taraftarları, Aras’a sosyal medyadan “Come to Balıkesir” mesajları yağdırıyor. Balıkesir, genç Sedat Şahintürk’ü de istiyor.

(Fanatik)