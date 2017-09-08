Aras Özbiliz, Balıkesirspor'a imza atmak üzere
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu Aras Özbiliz, Balıkesirspor'la anlaşmak üzere.
Teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen ve rotasyonda dahi şans bulması çok zor gözüken Aras Özbiliz, TFF 1.Lig yolcusu...
Geçen sezon sadece 1 lig maçında forma giyen 27 yaşındaki kanat oyuncusuyla Balıkesirspor ciddi şekilde ilgileniyor. Kırmızı-Beyazlı kulübün taraftarları, Aras’a sosyal medyadan “Come to Balıkesir” mesajları yağdırıyor. Balıkesir, genç Sedat Şahintürk’ü de istiyor.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.