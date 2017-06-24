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Arbeloa futbol kariyerini sonlandırdı

Real Madrid ve Liverpool'da da forma giyen 34 yaşındaki İspanyol savunma oyuncusu, yeşil sahalara veda etti.

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Real Madrid ve Liverpool'da da forma giyen İspanyol  savunma oyuncusu Alvaro Arbeloa, aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

İspanya'nın Marca gazetesine açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki  Arbeloa, "Elveda demenin zamanı geldi." ifadesini kullanarak yeşil sahalara veda  etme kararı aldığını bildirdi.

Profesyonel kariyerine altyapısından yetiştiği Real Madrid'de başlayan  Arbeloa, Deportivo La Coruna ve Liverpool'da geçirdiği 3 yılın ardından 2009'da  tekrar eflatun-beyazlı ekibe döndü. İspanyol oyuncu, Real Madrid'de ikişer  İspanya Kral Kupası ile UEFA Şampiyonlar Ligi, birer ise lig, İspanya Süper  Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferi yaşadı.

Arbeloa, 56 kez görev aldığı İspanya Milli Takımı ile 2 Avrupa Futbol  Şampiyonası (2008, 2012) ve bir FIFA Dünya Kupası (2010) şampiyonluğu elde etti.

Geçen sezon başında İngiliz ekibi West Ham United ile bir yıllık  sözleşme imzalayan Arbeloa, sakatlığı nedeniyle sadece 4 resmi maçta görev yaptı.

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