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Arda atmaya devam ediyor! Gol şov!

İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Barcelona, 1-0 kazandığı ilk maçın ardından evinde Real Sociedad ile karşılaştı.

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İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Barcelona, 1-0 kazandığı ilk maçın ardından evinde Real Sociedad ile karşılaştı.

Deplasmanda kazandığı ilk maçın avantajıyla sahaya çıkan Barcelona, Denis Suarez (2) Messi, Luis Suarez ve oyuna 75. dakikada giren Arda'nın golüyle sahadan 5-2 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

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