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Arda Turan Beşiktaş'a 'Evet' dedi

Barcelona'da satış listesine konan Arda Turan'ın Beşiktaş'a evet dediği öğrenildi.

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Kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılacak olan Arda Turan için Süper Lig devi resmen devreye girdi. Talisca'nın ayrılma ihtimaline karşın o bölgeye transfer yapmak isteyen Beşiktaş devreye girdi ve oyuncuya teklifini iletti. Arda Turan'dan 'evet' yanıtını aldı. 

Siyah-beyazlı camiada, Arda Turan’ın sezon sonuna kadar kiralanacağı iddiaları artmaya devam etti. Tecrübeli oyuncunun ailesinin de Galatasaray’a olan kırgınlıkları sebebiyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor. Arda Turan'ın astronomik maaşının da ilk 6 ay için Barcelona tarafından karşılanması planlanıyor. Beşiktaş, yıldız isimden Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de büyük katkı alacağını düşünüyor. Şenol Güneş'in de kadrosuna görmek istediği Arda Turan, Şenol Güneş'le çalışmak istediğini ifade ediyor.

Beşiktaşlı eski oyuncu ve yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Arda Turan'la Londra'da görüştüğünü söyledi. Engin, 'Ben Arda Turan'ın Türkiye'ye gelmesini  istemiyorum. Arda Turan bütün Beşiktaş bestesini bilir. Yakın arkadaşı Serdar Özkan'la söylerlerdi' diye konuştu.

(Habertürk)

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