Arda Turan durmak bilmiyor! Arda'dan 2. kez hat trick

Arda Turan, bu sezonki ikinci hat-trick'ini Ýspanya Kral Kupasý'nda Hercules'e karþý yaptý. Þampiyonlar Ligi grup maçlarýnda Alman ekibi Borussia Monchengladbach'a karþý da 3 gol atan Arda, 2016/2017 sezonunda toplam 11 gole ulaþtý. Kupanýn 4. turunda 3. lig takýmlarýndan Hercules ile eþleþen ve deplasmanda oynadýðý ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki rövanþý 7-0 kazandý. Barcelona'nýn gollerini 37. dakikada Lucas Digne, 45. dakikada penaltýdan Ivan Rakitic, 50. dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan, 72. dakikada Paco Alcacer attý.

Barcelona'da ilk 11'de sahaya çýkan Arda Turan, yaptýðý hat-trick'in yaný sýra Rafinha'nýn golünün asistini verip, ilk yarýnýn son dakikasýnda rakip ceza sahasýnda düþürülmesiyle takýmýna penaltý kazandýrdý. Bu sezon Barcelona formasý ile 9. golünü kaydeden Arda, Katalan takýmýnda Luis Suarez ve Lionel Messi'den sonra en fazla gol atan oyuncu olmaya devam etti. Arda, Barcelona formasý ile ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez hat-trick yaptý. Ayrýca Digne ve Alcacer, Barcelona formasýyla ilk gollerini attý.

Barcelona'da Lionel Messi ve Luis Suarez'in ardýndan sezonun en golcü 3. futbolcusu olan temsilcimiz, Atletico Madrid'deki en golcü sezonunda toplam 9 gol atabilmiþti (2013/2014). Arda Turan'ýn kariyerinde en çok gol attýðý sezon ise 8 sene önce Galatasaray formasýyla atmýþ olduðu 12 gol. Arda, Barcelona formasýyla 1 gol daha atmasý halinde, kiþisel rekorunu egale edecek.

29 yaþýndaki gururumuz, bu sezon toplam 20 maça çýkarken, La Liga'da 2, Þampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Kupa'da 2 ve Kral Kupasý'nda 3 gol kaydetti.