Arda Turan durmak bilmiyor! Arda'dan 2. kez hat trick
Barcelona'daki gururumuz Arda Turan, Ýspanya Kral Kupasý'nda Hercules'e karþý hat-trick yaptý ve bu sezonki gol sayýsýný 11'e çýkardý. Karþýlaþmada Arda Turan hat-trick'in yanýna bir asist ekledi ve takýmýna bir de penaltý kazandýrdý. Ýspanya Kral Kupasý 4. turunda oynanan rövanþ karþýlaþmalarýnýn ardýndan Arda Turan'ýn formasýný giydiði Barcelona ve Emre Çolak'ýn takýmý Deportivo son 16'ya kaldý.
Arda Turan, bu sezonki ikinci hat-trick'ini Ýspanya Kral Kupasý'nda Hercules'e karþý yaptý. Þampiyonlar Ligi grup maçlarýnda Alman ekibi Borussia Monchengladbach'a karþý da 3 gol atan Arda, 2016/2017 sezonunda toplam 11 gole ulaþtý. Kupanýn 4. turunda 3. lig takýmlarýndan Hercules ile eþleþen ve deplasmanda oynadýðý ilk müsabakada 1-1 berabere kalan Barcelona, Nou Camp'taki rövanþý 7-0 kazandý. Barcelona'nýn gollerini 37. dakikada Lucas Digne, 45. dakikada penaltýdan Ivan Rakitic, 50. dakikada Rafinha, 55, 86 ve 89. dakikalarda Arda Turan, 72. dakikada Paco Alcacer attý.
Barcelona'da ilk 11'de sahaya çýkan Arda Turan, yaptýðý hat-trick'in yaný sýra Rafinha'nýn golünün asistini verip, ilk yarýnýn son dakikasýnda rakip ceza sahasýnda düþürülmesiyle takýmýna penaltý kazandýrdý. Bu sezon Barcelona formasý ile 9. golünü kaydeden Arda, Katalan takýmýnda Luis Suarez ve Lionel Messi'den sonra en fazla gol atan oyuncu olmaya devam etti. Arda, Barcelona formasý ile ikinci, kariyerinde ise üçüncü kez hat-trick yaptý. Ayrýca Digne ve Alcacer, Barcelona formasýyla ilk gollerini attý.
Barcelona'da Lionel Messi ve Luis Suarez'in ardýndan sezonun en golcü 3. futbolcusu olan temsilcimiz, Atletico Madrid'deki en golcü sezonunda toplam 9 gol atabilmiþti (2013/2014). Arda Turan'ýn kariyerinde en çok gol attýðý sezon ise 8 sene önce Galatasaray formasýyla atmýþ olduðu 12 gol. Arda, Barcelona formasýyla 1 gol daha atmasý halinde, kiþisel rekorunu egale edecek.
29 yaþýndaki gururumuz, bu sezon toplam 20 maça çýkarken, La Liga'da 2, Þampiyonlar Ligi'nde 4, Süper Kupa'da 2 ve Kral Kupasý'nda 3 gol kaydetti.
ARDA TURAN KÝMDÝR?
Ýspanya'nýn Barcelona takýmýnda forma giyen Arda Turan kimdir? Baþarýlý futbolcu Arda Turan aslen nerelidir ve kaç yaþýndadýr? Ýþte biyografisi...
30 Ocak 1987 yýlýnda Bayrampaþa doðumlu olan Arda Turan, futbola Altýntepsi Makelspor’da baþlamýþtýr. Babasý Adnan Turan, baþarýlý futbolcunun yetiþtiði kulüp olan Altýntepsi Makelspor‘da baþkanlýk yapmaktadýr.
Kova burcu olan Arda Turan, 2000 yýlýnda Galatasaray altyapýsýnda yer almýþtýr. 2004-2005 sezonunda Galatasaray ana kadrosuna giren futbolcu, tecrübesizlikten kaynaklý olarak Manisaspor’a kiralanmýþtýr. Manisaspor’da büyük yükseliþ gösteren Arda Turan bir sonraki sezon Galatasaray’a geri dönmüþtür.
2011 Aðustos ayýnda Atletico Madrid'le 4 yýllýk sözleþme imzalamýþtýr. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almýþtýr. Sözleþmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalýrsa 500 bin, Þampiyonlar Ligi'ne kalýrsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktýr" maddesi de yer almaktadýr.
7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon baþarý bonuslarý dahil) bonservis bedeli karþýlýðýnda Ýspanyol takýmý Barcelona'ya 5 yýllýðýna transfer oldu. Rüþtü Reçber'den sonra Barcelona formasý giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.
ARDA TURAN'IN OYNADIÐI FUTBOL KULÜPLERÝ
– Altýntepsi Makelspor
– Galatasaray
– Manisaspor
– Atletico Madrid
– Barcelona
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