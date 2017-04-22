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Arda Turan El Clasico'da kadroda olacak

Sakatlık problemini atlatan Arda Turan, Real Madrid ile oynanacak olan maçta kadroda olacak.

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Barcelona formasıyla son olarak 12 Mart 2017'de oynanan Deportivo maçında sahaya çıkan Arda Turan, yarın akşam zirvenin kaderini belirleyecek Real Madrid karşılaşmasında maç kadrosundaki yerini alacak.

Adductor kasındaki (iç bacak) problem sebebiyle yaklaşık bir aydır tedavi gören 30 yaşındaki futbolcu, Santiago Bernabeu'da oynanacak kritik mücadele öncesinde sağlığına kavuştu ve anternmanlara başladı. Teknik direktör Luis Enrique'nin Neymar'ın cezası sebebiyle sol kanatta yaşadığı problem de göz önüne alındığında Arda Turan'ın dönüşü İspanyol teknik adamın elini rahatlatacağa benziyor.

Ancak uzun süredir takımdan ayrı kalan milli futbolcunun El Clasico'da ilk 11'de başlaması beklenmiyor. 90 dakikalık maç temposunu kaldırmasını şu anda zor görünen Arda Turan, Luis Enrique'nin ikinci devrede sahaya süreceği silahlara arasında yer alacak. 

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