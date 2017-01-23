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Arda Turan, Emre Çolak'ı tiye aldı

Barcelona'nın yıldızı Arda Turan kendisi gibi İspanya'da top koşturan arkadaşı Emre Çolak'ın dövmesiyle dalga geçti.

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Barcelona'nın yıldızı Arda Turan kendisi gibi İspanya'da top koşturan arkadaşı Emre Çolak'ın dövmesiyle dalga geçti.
 
Arda Turan'ın evinde buluşan iki eski Galatasaraylı milli yıldız hasret giderdi. Bu anları Instagram'dan paylaşan Arda Turan, Emre Çolak'a takılmadan edemedi.
 
Instagram hesabından Emre Çolak'ın fotoğraflarını paylaşan Arda, yakın arkadaşının 'One' yazılı dövmesini 'Nasıl yaratıcı' notuyla paylaşarak espri yaptı. Fotoğrafının çekildiğinden habersiz olan Emre Çolak'ın dövmesine yüzlerce yorum yağdı.
 

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