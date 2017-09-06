Arda Turan Fenerbahçe için sağlık kontrolüne girebilir

Sürpriz bir bilgi daha ortaya çıktı. Fenerbahçe’nin elinde Barcelona kulübünden alınan Arda Turan ve menajeriyle transfer görüşmesi yapabilmek için belge bulunduğu iddia edildi.

Bu belgenin verdiği yetkiye göre Fenerbahçe, Arda’nın menajerine öneriler yapabilir, sağlık kontrolüne sokabilir, hatta Arda ile birebir görüşmelerde bulunabilir.

Barcelona'dan Arda Turan'a Cumartesi gününe kadar izin

Arda Turan’ın yaptığı, ''taraftar beni istemiyor. Gelmem'' sözlerinden sonra Fenerbahçe’nin de Barcelona’dan bilgi aldığının ortaya çıkması, Galatasaray yönetiminde küçük çaplı bir krize neden oldu.

Bu arada Barcelona yönetiminden de Arda Turan’a 2 günlük ekstra izin geldi. Barça teknik koordinatörü Joan Barbara, Arda’ya transfer görüşmeleri yapabileceğini ve Cumartesi gününe kadar izinli olduğunu iletti.

(Fotospor)