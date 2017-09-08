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Arda Turan Galatasaray'a 2 yıllık imzayı attı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Arda Turan, Galatasaray'a 2 yıllık imzayı attı.

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Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Arda turan için İspanya'dan önemli bir iddia geldi.

2 yıllık teklife 'Evet' dedi!

Barcelona merkezli Katalan RAC1 radyosunun haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasına evet dediğini açıkladı.

G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.

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