Arda Turan Galatasaray'a 2 yıllık imzayı attı
İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Arda Turan, Galatasaray'a 2 yıllık imzayı attı.
Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Arda turan için İspanya'dan önemli bir iddia geldi.
2 yıllık teklife 'Evet' dedi!
Barcelona merkezli Katalan RAC1 radyosunun haberine göre; Barcelona, Arda Turan'ın 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanmasına evet dediğini açıkladı.
G.Saray herhangi bir bonservis bedeli ödemeden A Milli Takım'ın kaptanını yeniden kadrosuna katmış olacak.
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