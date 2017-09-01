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Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

Florya'daki çalışanlara 'yakında görüşeceğiz' mesajı gönderen Arda Turan Galatasaray'a geri dönme sinyali verdi.

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İngiltere, Fransa ve İtalya’da transfer dönemi kapandı, İspanya’da ise bugün kapanıyor. Barcelona’nın takımda düşünmediği Arda Turan ise hâlâ kendisine kulüp bulabilmiş değil.

‘Şartların oluşması halinde’ eski futbolcusunu kiralık olarak katmak isteyen Aslan adeta pusuya yattı.

Bugün bayramlaşmak için Florya çalışanlarını arayan 30 yaşındaki futbolcu da “Yakında görüşeceğiz” diyerek adeta transfer sinyali verdi.

Galatasaray’ın 5 Eylül’deki milli maçın ardından Arda Turan’la temaslarını sıklaştıracağı ve kalan üç gün içerisinde transferi bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

(Gamaspor)

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