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Arda Turan Milli forma ile 100. maçına çıkacak

Barcelona'da forma giyen Milli yıldız Arda Turan, İzlanda maçında forma giymesi halinde Milli takım forması altında 100. maçına çıkacak.

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Arda, A Milli Takım formasını ilk olarak 16 Ağustos 2006'da, 19  yaşındayken Lüksemburg ile deplasmanda oynanan özel maçta giydi. Türkiye'nin,  Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 kazandığı maça ilk 11'de başlayan Arda Turan,  karşılaşmanın 82. dakikasında yerini Mehmet Topuz'a bırakmıştı.

Geride kalan 11 yılda 99 kez ay-yıldızlı formayı giyen Arda, İzlanda  maçı ile "dalya" demeye hazırlanıyor.

Deneyimli futbolcu, İzlanda karşısında sahaya çıkması halinde Türk  futbol tarihinde A Milli formayı 100 kez giyen 4. oyuncu unvanını da elde edecek.

99 maçta 17 gol

İspanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'da kariyerini sürdüren  Arda, 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 17 kez gol sevinci yaşadı.

İlk golünü 25 Mayıs 2008'de Uruguay ile oynanan ve Türkiye'nin 3-2  kaybettiği özel maçta atan Arda, son golünü ise 29 Mart 2016'da Avusturya ile  oynanan ve 2-1 kazanılan özel karşılaşmada kaydetti.

Arda Turan'ın, ay-yıldızlı forma ile en fazla gol atan futbolcular  sıralamasında 19'ar golle 5. sırada yer alan Metin Oktay, Cemil Turan ve Nihat  Kahveci'yi yakalamasına da yalnızca 2 gol kaldı.

Arda Turan ile 57 galibiyet

A Milli Futbol Takımı, Arda Turan'ın forma giydiği 99 maçta, 57  galibiyet, 24 mağlubiyet ve 18 beraberlik aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Arda'nın forma giydiği 55'i resmi, 44'ü özel maçın  yarıdan fazlasını kazanmayı başardı.

Bülent Korkmaz'ı yakalamasına 3 maç kaldı

Arda Turan, A Milli Takım formasını en fazla giyen oyuncular  sıralamasında ise 4. basamakta yer alıyor.

Deneyimli futbolcunun, 102 kez A Milli Takım formasını giyen ve bu  alanda 3. sırada yer alan Bülent Korkmaz'ı yakalamasına yalnızca 3 maç kaldı.

A Milli Takım forması ile en fazla sahaya çıkma rekoru ise 120 kez  ay-yıldızlı formayı sırtına geçiren Rüştü Reçber'e ait.

Mevcut kadrodaki en çok forma giyen isim

Arda Turan, İzlanda ve Finlandiya maçları için kadroda bulunan isimler  içinde de A Milli Takım formasını en fazla giyen isim konumunda bulunuyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun açıkladığı 29  kişilik kadroda, 99 kez ile A Milli Takım formasını en çok giyen futbolcu olan  Arda'yı, Emre Belözoğlu (94), Mehmet Topal (71), Selçuk İnan (59), Caner Erkin  (52) ve 51'er maçla Burak Yılmaz ve Nuri Şahin takip ediyor.

Altı yıl aradan sonra milli takım kadrosunda yer bulan deneyimli  futbolcu Sabri Sarıoğlu ise 44 kez A Milli Takım ile sahaya çıktı.

Kadroda yer alan oyuncuların A Milli Takım formasını giyme sayıları  şöyle:

Mevlüt Erdinç 35, Ozan Tufan 35, Volkan Babacan 30, Hakan Çalhanoğlu  28, Oğuzhan Özyakup 28, Ömer Toprak 26, Volkan Şen 26, İsmail Köybaşı 26, Cenk  Tosun 21, Emre Mor 13, Serdar Aziz 12, Yunus Mallı 12, Çağlar Söyüncü 7, Kaan  Ayhan 7, Enes Ünal 6, Okay Yokuşlu 6, Cengiz Ünder 5, Tolga Ciğerci 3, Harun  Tekin 1, Yusuf Yazıcı 1.

A Milli Takım kadrosunda yer alan kaleci Serkan Kırıntılı ise şu ana  kadar ay-yıldızlı forma ile hiçbir maçta sahaya çıkmadı.

2008 ve 2016 Avrupa şampiyonaları

Türk Milli Takımı, Arda Turan'ın forma giydiği dönemlerde 2008 ve 2016  Avrupa Futbol Şampiyonaları'nda mücadele etti.

Arda'nın da yer aldığı milli takım 2008'de büyük bir başarı göstererek  yarı final oynadı. Milli takım, son dakikalarda attığı gollerle adından söz  ettirdiği İsviçre ve Avusturya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın yarı  finalinde, Almanya'ya 3-2 mağlup olarak elenmişti.

Türkiye, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda  ise grup aşamasını geçmeyi başaramadı.

Arda Turan, 6 Haziran 2017'de düzenlediği basın toplantısı ile milli  takımı bıraktığını açıklamış, milli takımda Mircea Lucescu'nun teknik  direktörlüğe getirilmesinin ardından ise Ukrayna ve Hırvatistan maçları için 25  Ağustos 2017'de açıklanan aday kadroya çağırılarak yeniden milli takıma dönmüştü.

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