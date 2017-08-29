Arda Turan, Monaco'ya transfer oluyor

Barcelona Sportif Direktörü Roberto Fernandez dün yaptığı açıklamada Çarşamba gününe kadar bazı oyuncuların aralarından ayrılmasının beklendiğini söylemişti. Katalan ekibinde 7 futbolcunun adı ayrılacak isimler arasında geçerken Arda Turan da listede bulunuyor.

Tam da bu açıklamanın üzerine ünlü menajer Jorge Mendes Barcelona'ya geldi. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Jorge Mendes; Arda Turan ve Andre Gomes'in takımdan ayrılmasıyla ilgili işlemleri yapmak üzere geldi. Mundo Deportivo'dan Fernando Polo, Dembele'nin gelmesinin ardından 2 transfer daha yapmaya hazırlanan Katalan ekibinde sıcak saatler yaşandığını ifade ederek Jorge Mendes'in Andre Gomes ve Arda Turan'ın geleceğiyle ilgili görüşmek için Barcelona'ya geldiğini yazdı.

Cuma günü takımdan ayrılacak

Polo, Arda Turan'ın Fransız devi Monaco'ya transferinin söz konusu olduğunu ve milli futbolcunun bir sonraki durağının Fransa olacağını iddia etti. Barcelona'nın her ne olursa olsun cuma gününe kadar Arda Turan'ı takımdan göndereceğinin altını çizen Polo, Monaco'nun ilk sırada olduğunu yazdı.

Andre Gomes'in ise Juventus'a gitmeyeceğini öne süren Polo, 3 takımın adının geçtiğini belirtti.

(CNNTürk)