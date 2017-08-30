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Arda Turan Premier Lig ekipleriyle görüşüyor

Arda Turan’ın transferi konusunda Barcelona’dan gelecek ışığı bekleyen Galatasaray’a rakip çıktı.

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Arda Turan’ın transferi konusunda Barcelona’dan gelecek ışığı bekleyen Galatasaray’a rakip çıktı. Kiralama konusunda Katalan kulübünü henüz ikna edemeyen ve futbolcuya yapılan ödemenin tamamını bile karşılamakta zorlanan sarı-kırmızılıların işi daha da zorlaştı.

Arda Turan’ın menajeri Ahmet Bulut’un bir İngiliz kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi. Barcelona’yı bırakması durumunda Premier Lig’e gitmesi gündeme gelen Arda’nın bu duruma ne yanıt vereceği henüz kesinlik kazanmadı.

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