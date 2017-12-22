Arda Turan, Real Madrid maçı kadrosunda yok!

23 Aralık 2017 Cumartesi saat 15:00'te Santiago Bernabeu'de santrası yapılacak El Clasico için Ernesto Valverde Madrid'e götüreceği 18 oyuncuyu duyurdu. Txingurri lakaplı hoca sakatlıkları bulunan Dembele, Paco Alcacer ve Umtiti'yi kadroya alamazken Arda Turan, Rafinah ve Deulofeu'yu ise tercih etmedi.

18 kişilik kafile şu şekilde: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, A. Iniesta, Suárez, Messi, Cillessen, Mascherano, Paulinho, Jordi Alba, Digne, S. Roberto, A. Gomes, Aleix Vidal ve Vermaelen.

A Takım bugün büyük maç için son antrenmanını da gerçekleştirdi. Ciutat Esportiva Joan Gamper Tesisleri'ndeki Tito Vilanova sahasında yapılan idmana sakatlığı bulunmayan oyuncuların yanı sıra Barça B'den Ortola ve Alena da katıldı. Kafile cuma akşama doğru Madrid'e hareket edecek ve maçtan iki saat öncesine kadar otelinde dinlenecek.