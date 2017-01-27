Arda Turan: Sakalımı keserim ama tek şartla...

Barcelona'nın 24 yaşındaki kalecisi Ter Stegen, 13 golle kariyer rekorunu kıran takım arkadaşı Arda Turan'ı ilginç bir iddiaya çağırdı.

Alman kaleci sosyal medya hesabından Arda'ya "20 gole ulaşırsan sakallarını keser misin?" diye sordu. Milli futbolcu, Ter Stegen'in bu çağrısına aracında yaptığı daha ilginç bir cevapla karşılık verdi.

Arda Turan; "20 gol atarsam değil ama Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak sakalımı keserim ama o zaman ben de senin saçını keseceğim. Kabul ediyor musun?" yanıtını verdi.

Arda Turan İspanya Kral Kupası çeyrek final rövanş maçında Real Sociedad ağlarına gönderdiği golle kariyerinin en skorer sezonuna ulaşmış oldu.

Kaynak: HABER7