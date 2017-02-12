Arda Turan: 'Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum'

Akdağ: Evet demek güçlü Türkiye için bir zaruridir

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, referandumda "Evet" demenin bu ülkenin geleceği ve güçlü Türkiye için bir zaruret olduğunu belirterek "Bu mesele AK Parti'nin, MHP'lilerin meselesi değil. Birbirini acımasızca eleştiren iki partinin bu meselede neden bir araya geldiğine bakmak lazım. Bu iki partinin hassasiyetlerine bakmak lazım" dedi.