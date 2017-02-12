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Arda Turan: 'Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum'

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan, 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa Referandumunda 'Evet' oyu kullanacağını bir kez daha yineledi.

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Barcelona'da futbol hayatını sürdüren Milli yıldız Arda Turan, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği teklifini desteklediğini açıklamıştı.
 
PİŞMAN DEĞİLİM
 
16 Nisan'daki referandumda "evet" oyu kullanacağını söyleyen Arda Turan, açıklamalarından dolayı pişman olmadığını söyledi.
 
"BAŞINDAN BERİ ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUM"
 
Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'e konuşan Milli yıldız, "Ben başından beri Erdoğan'ı destekliyorum, yaptıklarına inanıyorum." dedi.
 
Arda Turan, oyunu açıklamaktan rahatsız olmadığını ancak düşmanca ortamdan dolayı mutsuzluk yaşadığını sözlerine ekledi.

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