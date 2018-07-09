Arda Turan takımdan ayrı çalıştı
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanı yaptı.
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanı yaptı.
Salzburg kentine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Saalfelden kasabası yakınlarındaki Gut Brandhof Tesisleri'nde kamp çalışmalarına başlayan turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenmana çıktı. İdmanın ilk kısmında koşu ve kondisyon çalışması yapan turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanı pas çalışmasıyla tamamladı.
Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Arda Turan, daha sonra takımdan ayrı koşu yaptı.
Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.
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