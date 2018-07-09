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Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanı yaptı.

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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya kampındaki ilk antrenmanı yaptı.

Salzburg kentine 55 kilometre uzaklıkta bulunan Saalfelden kasabası yakınlarındaki Gut Brandhof Tesisleri'nde kamp çalışmalarına başlayan turuncu-lacivertli ekip, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenmana çıktı.  İdmanın ilk kısmında koşu ve kondisyon çalışması yapan turuncu-lacivertli futbolcular, antrenmanı pas çalışmasıyla tamamladı.

Antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Arda Turan, daha sonra takımdan ayrı koşu yaptı.

Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla sürdürecek.

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