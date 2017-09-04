Arda Turan: Taraftar benim geri dönmemi istemiyor

Barcelona'da forma giyen Arda Turan Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arda geri dönüş için; "Galatasaray benim evim. Bir gün yuvam da forma giymek isterim. Taraftar benim geri dönmemi istemiyor." dedi.

Arda'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle;

"Birine saldırmak çok hatalı bir davranış. Hata olduğu yüzde 100. Şiddet bir hatadır."

"Barcelona'da maçımız 8'de biz 6:30'da maça gidiyoruz. Şartları Türkiye'de de değiştirmeliyiz."

"Tüm ülkemizden performansımız için özür diliyoruz. Ben hatalıyım, hatalarımın bedelini de ödüyorum. Barcelona'da oynayan oyuncu olarak Dünya Kupası'na gidemiyorum."

"Ülkemiz bize ne zaman güvenecek abi? Ben şimdi niye bağlanıyorum yayına? Sustukça bazı şeyleri kabul ediyoruz zannediyorlar."

"Oğuzhan, Beşiktaş'ta 10 numarayı giyen pozisyona gelmiş bir oyuncu. Benim ne haddime Oğuzhan'la ilgili yorum yapmak. Ben ne hadle Oğuzhan'ın milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili yorum yapabilirim. Böyle bir şey olabilir mi?"

"Türkiye'de öyle bir sosyal medya var ki, bunla yaşanmaz. Türkiye'de tüm Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor. Ben takımıma zarar vermek istemem. Ben Barcelona'da kalacağım. Çalışır kadroya da girerim. Kimse merak etmesin.