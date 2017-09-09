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Arda Turan taraftarlar onu istemediği için Barcelona'ya gelmedi

Transferin son gününde direkten dönen Arda Turan'ın, Barcelona'da kalmaktan yana tercihini kullandığı ortaya çıktı.

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Barça kapıları sonuna kadar açmış, hatta saygın İspanyol gazetesi Marca da Arda Turan’ın yuvaya döneceğini yazmıştı. Ancak taraftarın kendisine ‘tavırlı’ olduğunu düşünen milli yıldız, son anda Katalan ekibinde kalmaya karar verdi, buluşma başka bahara kaldı. Arda Turan’ın menajeri olan Ahmet Bulut da bu gelişmeyi destekleyen şu açıklamayı yaptı: Arda tercihini Barcelona’da kalmaktan yana kullandı. Bu arada deneyimli oyuncu dünkü idmanda sakatlandı, durumu yapılacak kontroller sonrası netlik kazanacak.

(Fanatik)

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