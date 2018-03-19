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Arda Turan ve Tolga Zengin koridorda birbirine girdi

Başakşehir ve Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasının devre arasında koridorda kavga çıktı.

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Beşiktaş teknik kadrosunda yer alan bir isim hakeme tepki gösterirken Arda araya girdi. Bu kişi Arda’ya küfür etti ve ortalık karıştı. Tolga Zengin’in de kızıp futbolcuların üzerine atladığı belirtildi. Kavgayı polisler ayırdı.

Öte yandan cezalı Emre Belözoğlu da tribünde bir güvenlik görevlisiyle sözlü olarak atıştı. Ortam çok gergindi.

(Aksam)

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