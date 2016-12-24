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Guangzhou Evergrande'den Arda Turan'a 185 milyonluk teklif

Çin Ligi þampiyonu Guangzhou Evergrande'nin, Barcelona'da forma giyen milli yýldýz Arda Turan için 50 milyon euroyu gözden çýkardýðý öðrenildi.

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Çin takýmlarý yine transfer piyasasýnýn altýný üstüne getirmekte kararlý. Oscar gibi bir star ile açýlýþý yapan zengin kulüplerin kervanýna þimdi de son þampiyon Guangzhou Evergrande eklendi...
 
Çin ekibinin radarýndaki isim ise Arda Turan. Biri 3 gün önce olmak üzere son 1 ay içinde 2 kez hat-trick yapan, genel performansýyla da ayakta alkýþlanan Barça’nýn yýldýzý için gözden çýkarýlan rakam tam 50 milyon Euro, yani 185 milyon TL. Bu teklifin önümüzdeki günlerde önce menaceri aracýlýðý ile Arda Turan’a iletileceði, olumlu yanýt gelmesi durumunda da Ýspanyol ekibinin kapýsýnýn çalýnacaðý gelen haberler arasýnda.
 
Aklý da karýþtý...
 
Barcelona’nýn da Arda Turan için en az 50 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor. Her ne kadar Ýspanya’da çok mutlu olduðunu söylese de yýldýz oyuncunun aklý bu astronomik teklifle gerçekten de karýþtý. Zira, milli takýmýmýzýn kaptaný þu anki kulübünde 5 milyon Euro (18.5 milyon TL) kazanýyor. Çin’e giderse bu rakamý 3’e katlamýþ olacak.

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