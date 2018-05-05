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Arda Turan'a minimum 10 maç ceza gelecek

Başakşehirli Arda Turan’a ağır ceza geliyor. Sivasspor maçının uzatma dakikalarında gelen eşitlik sayısının ardından yardımcı hakem Erdinç Sezertam’a bir pozisyon sonrası itirazda bulunan ve ardından iten Arda Turan gördüğü kırmızı kart sonrası orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu’ya da haraket ettiği bildirdi. Eski milli futbolcuya 10 maça kadar ceza geleceği öğrenildi.

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Karşılaşmanın 90+2. dakikasında faul verilmediği gerekçesiyle yardımcı hakem Sezertam’la tartışmaya giren ve ittiren Arda Turan’ın gördüğü kırmızı kart sonrası da orta hakem Uğurlu’ya hakaret ettiği raporlara geçti.

Ağır fatura

Disiplin Talimatı’nın, “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41 ve saldırı başlıklı 44. maddesine göre tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Arda Turan’ın Türk futbol tarihinin en ağır cezalarından biri ile karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Hakem ve temsilci raporlarının federasyona ulaşmasından sonra eski milli futbolcunun sezonu kapatacağı ve gelecek sezon 8 maça kadar forma giyemeyeceği bildirildi.

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