Arda Turan'a minimum 10 maç ceza gelecek

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında faul verilmediği gerekçesiyle yardımcı hakem Sezertam’la tartışmaya giren ve ittiren Arda Turan’ın gördüğü kırmızı kart sonrası da orta hakem Uğurlu’ya hakaret ettiği raporlara geçti.

Ağır fatura

Disiplin Talimatı’nın, “Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme” başlıklı 41 ve saldırı başlıklı 44. maddesine göre tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilecek olan Arda Turan’ın Türk futbol tarihinin en ağır cezalarından biri ile karşı karşıya kalacağı ifade edildi.

Hakem ve temsilci raporlarının federasyona ulaşmasından sonra eski milli futbolcunun sezonu kapatacağı ve gelecek sezon 8 maça kadar forma giyemeyeceği bildirildi.