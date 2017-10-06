Arda Turan'a plaket verildi!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçında Türkiye sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi, 100. milli maçına çıkan Arda Turan'a, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ali Dürüst tarafından plaket verildi.

Öte yandan 37 yaşındaki kaptan Emre Belözoğlu da bu akşam A Milli Takım formasını 95. kez giyecek ve en çok milli olan 5. futbolcu unvanını alacak.