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Arda Turan'dan tepki çeken hareket!

Türkiye - İzlanda maçında ikinci yarıda oyundan alınan Arda Turan, tribünlerin protestosuna gülerek tepki gösterdi.

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Barcelona'da uzun süredir kadroya giremeyen ve sürekli magazin hayatıyla gündeme gelen Arda Turan, A Milli Takım'ın İzlanda maçında gösterdiği performansla hayal kırıklığına uğrattı.
 
ÇIKARKEN ISLIKLANDI
 
A Milli Takım, İzlanda karşısında 3-0 geride olduğu sırada Arda Turan kenara alındı.
 
Arda, 60. dakikada yerini Emre Mor'a bırakırken tribünler Arda Turan'ı ıslıklayarak protesto etti.
 
GÜLEREK TEPKİ VERDİ
 
Arda, tribünlerin tepkisine gülerek yanıt verdi. Milli futbolcunun güldüğü görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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