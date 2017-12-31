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Arda Turan'dan yeni yıl mesajı

Barcelona forması giyen milli oyuncu Arda Turan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

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Barcelona forması giyen milli oyuncu Arda Turan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı Beşiktaş'la da anılan Arda Turan, sosyal medyadan yeni yıl tebriği yayımladı. Arda, mesajında, "2018 ümitlerinizin yeşereceği güzel bir yıl olsun, herkese sevgiler" dedi.

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