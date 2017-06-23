Arda Turan'ın Instagram'dan “Aslıhan” paylaşımı olay oldu
Arda Turan, eski sevgilisi Aslıhan Doğan’la barıştığını Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.
İkili, Zeynep Çarmıklı’nın 30. yaş günü partisinde bir araya gelirken Arda, resmi Instagram hikayesinde “Arda” ve “Aslıhan” yazılarının fotoğrafını paylaştı.
HER ŞEY UNUTULDU
Ekim 2016’da Arda Turan’la yollarını ayıran Aslıhan Doğan, geçen yıl bir dergiye konuşmuş ve ayrılık nedeni olarak ünlü futbolcunun İspanya’daki ev ortamının kendisine uymamasını göstermişti. Geçen 8 ayda Arda Turan’ın adı Ebru Şallı, Yağmur Ünal ve ‘Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük’le anılmıştı.
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