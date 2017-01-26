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Arda Turan'ın referandum videosu İspanya'yı salladı!

Rıdvan Dilmen'in başlattığı referandumda evet kampanyasına Arda Turan'ın da katılması İspanya'da geniş yankı uyandırdı.

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İşte yapılan yorumlar...
 
EL PAIS
Arda Turan'ın referandum videosu İspanyol basınında Arda Turan Erdoğan'ın anayasa reformu için kampanyaya katıldı. Türk futbolcu referandumda evet diyeceğini açıkladı.
 
SPORT
Arda Turan'ın referandum videosu İspanyol basınında Arda Turan, daha fazla güç vermek için Erdoğan'ı destekliyor. Türk futbolcu Arda turan 'güçlü Türkiye istiyoruz' diyerek Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten maddelerin oylanacağı referandumda evet diyeceğini açıkladı.
 
HUFFINGTON POST İSPANYA
Arda Turan'ın referandum videosu İspanyol basınında     Arda Turan Twitter'dan Erdoğan'a destek videosu yayınladı.
 
EL PERIODICO INTERNACIONAL
Arda Turan'ın referandum videosu İspanyol basınında Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişletecek kampanyaya dahil oldu. Türk futbolcu referandumda 'Evet' diyeceğini açıkladı.
 
EL CORREO
Arda Turan'ın referandum videosu İspanyol basınında Arda Turan Cumhurbaşkanı'nın güçlerini genişleten reforma destek çıktı.
 
AS
Arda Turan'ın referandum videosu İspanyol basınında Arda Turan siyasete girdi.. Barcelonalı futbolcu referandumda evet diyeceğini söyledi.

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