Arda Turan kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor

Barcelona, La Liga'nın 18. haftasında sahasında Las Palmas'ı ağırladı. Camp Nou'daki maçta gol perdesini 14. dakikada Luis Suarez açtı. ilk yarısı 1-0 biten karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında 4 gol birden vardı. Messi 52'de farkı 2'ye çıkardı. Luis Suarez 57'de kendisinin 2 takımının 3. golünü attı.

ARDA KENDİ REKORUNU SOLLADI

Dakikalar 59'u gösterdiğinde sahneye Arda Turan çıktı ve skoru 4-0'a getiren golü attı. Arda Turan bu sezon Barcelona formasıyla 12. golünü atarak resmi maçlarda bir sezonda en çok gol attığı sezonuna ulaştı. Arda, 2008/09 ve 2009/10 sezonlarını Galatasaray formasıyla 11'er golle tamamlamıştı. Atletico Madrid'de en golcü sezonunu 2013/14 sezonunda 9 golle yaşayan milli golcü, Katalan ekibinde henüz 18. haftada bu rakamları geride bırakmayı başardı. Camp Nou'da maçın skorunu 80. dakikada Aleix Vidal belirledi: 5-0.

MESSİ RAUL'UN REKORUNA ORTAK OLDU

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) gol attığı takım sayısını 35'e çıkararak, bu alanda Real Madrid'in eski futbolcusu Raul Gonzalez'in rekoruna ortak oldu. La Liga'nın 18. haftasında konuk ettiği Las Palmas'ı 5-0'lık skorla geçen Barcelona'da Messi, takımının 2. golüne imza atarak, yeni bir rekora ortak oldu. 29 yaşındaki oyuncu, La Liga'da 35 farklı takımın filelerini havalandırarak, 1994-2010 yıllarında Real Madrid forması giydiği dönemde bu başarıyı elde eden İspanyol futbolcu Raul Gonzalez'i yakaladı.

Lionel Messi, önümüzdeki dönemde farklı bir İspanyol takımına gol atması halinde bu rekoru kıracak. Arjantinli futbolcu, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24 maçta 27 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Messi, La Liga'da en fazla gol atan (326), en fazla asist yapan (156) ve bir sezonda (2011-2012) en fazla fileleri havalandıran (50) futbolcu rekorlarını elinde bulunduruyor..