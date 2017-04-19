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İspanya basınına göre Arda Turan Arsenal'de

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Arda Turan, İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu.

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Katalan basını, milli futbolcu Arda Turan ile ilgili son dakika gelişmesini duyurdu.

Sport gazetesinin haberine göre her transfer döneminde adı Arsenal ile anılan Arda Turan için  İngiliz kulübünden gelen teklif kabul edildi.Barcelona'nın Arsenal'in Arda Turan için yaptığı 30 milyon euro'luk teklifi kabul ettiğini iddia etti.

Bu sezon çıktığı 31 maçta 13 gol kaydeden Arda Turan'ın geleceği şimdiden merak konusu oldu.

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