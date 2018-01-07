Arda Turan'ın yeni adresi Başakşehir oldu

Barcelona'dan devre arasında ayrılması beklenen Arda Turan için iddialı bir haber daha geldi. TRT Spor'un haberine göre Arda Turan, Başakşehir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

İsmi Monaco, Arsenal, Milan, Chicago Fire, Everton ve Beşiktaş ile de anılan Arda Turan'ın, yapılan görüşmelerin ardından Başakşehir kararını verdiği ifade edildi. Başakşehir'in, Arda Turan için salı ya da çarşamba günü imza töreni düzenlemeye hazırlandığı da kaydedildi.

ABDULLAH AVCI: "OĞLUM BASKI YAPIYOR"

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan transferi için olumlu sinyaller vermişti. Geçtiğimiz gün konuşan Avcı, "Oğlum Arda Turan için bugün de aradı ne oldu diye, baskı yapıyor. Gönlüm tabii ki Arda Turan gibi bir oyuncuyla çalışmayı ister. Kariyeri için ne iyiyse, o olsun. Burada Emre abisi var, ben varım, Göksel başkan var, biz ona yardımcı oluruz" ifadelerini kullanmıştı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: "ARDA'YI KİM İSTEMEZ Kİ?"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Kendisi ve menajeri, İngiltere ve Fransa'da bazı takımlarla görüşüyor. Bu takımlardan biri kafasına yatmazsa ya da o ülkede oynamak istemezse bizim kapımız her zaman Arda gibi markaya ve kaliteli futbolcuya açıktır. Zaten Arda da bizde oynamak isteyecektir. Eğer şartlar oluşursa oturur konuşuruz ve kendisini kadromuza katarız. Onun gibi bir futbolcuya sahip olmayı isteriz. Bunu kim istemez ki? Ancak her şey Arda'nın vereceği karara bağlı. Bizim kapımız sonuna kadar açık." demişti.