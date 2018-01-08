Arda'nın forma numarası Coutinho'ya verildi

Barcelona, Philippe Coutinho'yu Liverpool'a 160 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Coutinho'nun giyeceği forma numarası belli oldu ve mağazalarda Coutinho forması satışa başladı. Barcelona taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Coutinho formasının numarası ise 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Coutinho'nun gelişi ve 7 numaralı formayı almasıyla birlikte Arda Turan takımdan gidişinin kesinleştiği iddia edildi.