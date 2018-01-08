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Arda'nın forma numarası Coutinho'ya verildi

Barcelona taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Coutinho formasının numarası 7 olarak belirlendi. 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu.

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Barcelona, Philippe Coutinho'yu Liverpool'a 160 milyon euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Coutinho'nun giyeceği forma numarası belli oldu ve mağazalarda Coutinho forması satışa başladı. Barcelona taraftarının yoğun ilgi gösterdiği Coutinho formasının numarası ise 7 olarak belirlendi. Bilindiği üzere 7 numaralı formayı Arda Turan giyiyordu.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Coutinho'nun gelişi ve 7 numaralı formayı almasıyla birlikte Arda Turan takımdan gidişinin kesinleştiği iddia edildi.

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