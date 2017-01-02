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Arda Turan'ın gitmesine karşılar

Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique ve Barcelonalı oyuncular Arda Turan'ın Çin'e gitmesine karşı.

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Her ne kadar Arda Turan resmi teklif olmadığını açıklasa da Barcelona'da Çin'den Arda'ya olan ilgi konuşuluyor. Sport gazetesinde Javier Giraldo imzasıyla yayınlanan haberde Arda Turan'ın inişli çıkışlı performansına rağmen Barcelona'da inkar edilemez bir karizmaya sahip olduğu belirtildi.
 
Giraldo, Camp Nou'da maçı izleyen seyirciler arasında Arda'yı beğenmeyenler olduğu gibi beğenenlerin de bulunduğunu vurguladı.
 
Barcelona kulübünün iyi bir teklif gelmesi halinde Arda Turan'a gitme demeyeceğini savunan yazar aksine Luis Enrique ve takım arkadaşlarının Arda'nın gitmesini istemediğini belirtti.
 
Barcelona kulübünün iyi bir teklif gelmesi halinde Arda Turan'a gitme demeyeceğini savunan yazar aksine Luis Enrique ve takım arkadaşlarının Arda'nın gitmesini istemediğini belirtti.
 
Yazar Arda Turan'ın Barcelona'da herkes tarafından sevilen bir oyuncu olduğunu da vurguladı. Hürriyet

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