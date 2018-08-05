Arif Özen, Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Arif Özen altın madalyanın sahibi oldu.
İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda 86 kg'da mücadele eden Arif Özen finalde Macar rakibi Patrick Szurovszki'yi 4-2'lik skorla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Türkiye, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda Zeynep Yetgil ve Ramazan Sarı'dan sonra 3'üncü Altın Madalyayı kazandı.
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