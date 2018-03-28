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Arjantin basını, Galatasaray'ın River Plate forması giyen Gonzalo Martinez'i transfer edeceğini yazdı

Arjantin basınına göre Galatasaray, River Plate'in sol açığı Gonzalo Martinez'i kadrosuna katmak istiyor.

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Galatasaray'da devre arasında da listeye eklenen Gonzalo Martinez'in yeniden sarı-kırmızılıların gündemine geldiği iddia edildi.

Arjantin basını, River Plate'te forma giyen 24 yaşındaki sol kanat için Avrupa'dan bazı takımların takipte olduğunu kaydedip, bu kulüplerin S.Lizbon ve G.Saray olduğunu öne sürdü.

Oyuncunun gelişime açık olduğu yorumu yapılan haberde 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Martinez'in 15 milyon euro'luk bir sözleşme fesih bedeli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Oyuncuya daha önce Meksika ekibi Tigres ve ABD'den de teklifler geldiği belirtildi. avrupa sürpriz olmaz Ayrıca Arjantinli futbolcunun daha önce TyC Sports'a yaptığı "Avrupa'da bir takımda oynamak istiyorum.

Şimdilik kulübüm ile bir sorunum yok ama sezon sonunda hangi takımların beni istediğini göreceğiz" açıklamaları hatırlatıldı.

(Fotomaç)

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