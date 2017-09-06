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Arjantin, Dünya Kupası'na katılma şansını zora soktu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, deplasmanda Kolombiya ile 1-1, Arjantin ise konuk ettiği Venezuela ile 1-1 berabere kaldı.

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Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika  Elemeleri'nin 16. haftasında 5 karşılaşma oynandı.
 
Barranquilla kentindeki Metropolitano Stadı'nda oynanan mücadelede,  Dünya Kupası vizesini garantileyen Brezilya, Kolombiya'nın konuğu oldu.
 
Brezilya, 45+2. dakikada Willian'ın golüyle soyunma odasına 1-0 önde  girdi. Kolombiya ise Radamel Falcao'nun 56. dakikada fileleri sarsmasıyla skoru  eşitleyerek mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı. Grup lideri Brezilya'nın 9  maçlık galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu.
 
Başkent Buenos Aires'teki El Monumental Stadı'nda grup sonuncusu  Venezuela'yı ağırlayan Arjantin ise rakibiyle 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası  vizesi şansını zora soktu.
 
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Venezuela 51. dakikada Jhon  Murillo'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçerken, Arjantin ise 54. dakikada Rolf  Feltscher'in kendi kalesine attığı golle mücadeleden 1 puan alabildi.
 
İlk 4 takımın doğrudan Dünya Kupası vizesi aldığı grupta 24 puanla 5.  sırada yer alan Arjantin, grubunu bu sırada tamamlaması halinde play-off maçına  çıkacak.
 
Grubun diğer karşılaşmalarında Uruguay, konuk olduğu Paraguay'ı 2-1,  Bolivya, ağırladığı Şili'yi 1-0, Peru ise deplasmanda Ekvador'u 2-1 yendi.
 
CONMEBOL 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oluşan puan durumu  şöyle:
 
Takım  O    G    B   M    A    Y    Av    P  
Brezilya 16 11 4 1 38 11 27 37
Uruguay 16 8 3 5 28 18 10 27
Kolombiya 16 7 5 4 19 16 3 26
Peru 16 7 3 6 26 25 1 24
Arjantin 16 6 6 4 16 15 1 24
Şili 16 7 2 7 24 23 1 23
Paraguay 16 6 3 7 17 23 -6 21
Ekvador 16 6 2 8 24 24 0 20
Bolivya 16 4 1 11 14 34 -20 13
Venezuela 16 1 5 10 18 35 -17 8 

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