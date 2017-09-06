Arjantin, Dünya Kupası'na katılma şansını zora soktu Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya, deplasmanda Kolombiya ile 1-1, Arjantin ise konuk ettiği Venezuela ile 1-1 berabere kaldı.