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Arjantin Edgardo Bauza ile yollarını ayırdı

Arjantin Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Edgardo Bauza'nın görevine son verildi.

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Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia tarafından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki teknik adamın görevine devam etmeyeceği konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Bauza, 2016 Copa America şampiyonluğunun Şili'ye kaptırılmasının ardından istifa eden Gerardo Martino'nun yerine geçen yıl ağustos ayında Arjantin'in teknik direktörlüğüne getirilmişti.

Arjantin'in başında 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde 8 maça çıkan Bauza, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

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