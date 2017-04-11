Arjantin Edgardo Bauza ile yollarını ayırdı

FETÖ'den savcı adaylarına maaş karşılığında referans bulma teklifi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yargıdaki yapılanmasına ilişkin iddianamesinde tanıkların ifadesine göre, cemaatin, Adli ve İdari Yargı sınavlarını kazanan öğrencilere ilk maaşının ve sonrasında da maaşının bir kısmının hibe edilmesi karşılığında referans buldukları ortaya çıktı.