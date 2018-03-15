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Arjantin Süper Kupa'sı River Plate'in oldu

Arjantin Süper Kupa maçında River Plate, Boca Juniors'ı 2-0 yendi.

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Futbol dünyasının en çekişmeli derbileri arasında yer alan  "Superclasico"da Boca Juniors ile River Plate bu kez Arjantin Süper Kupa maçında  karşı karşıya geldi.

Başkent Buenos Aires'teki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan  karşılaşmada River Plate, 17. dakikada penaltıdan Gonzalo Martinez ve 69.  dakikada Ignacio Scocco'nun attığı gollerle Boca Juniors'ı 2-0 yenerek kupayı  müzesine götürdü.

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