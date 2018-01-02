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Arjantinli forvet Lucas Viatri'nin yüzünde havai fişek patladı

Penarol'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lucas Viatri'nin suratında havai fişek patladı. Yüzünde ağır yaralar oluşan oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

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Boca Juniors'ın eski golcüsü Lucas Viatri, çok talihsiz bir kazanın kurbanı oldu.

Şimdilerde Uruguay'da Penarol takımının formasını giyen 30 yaşındaki futbolcu, Christmas kutlamaları esnasında yüzünde patlayan havai fişek sonrası tanınmaz hale geldi.

Bir dönem Arjantin Milli Takımı'nın da süre alan Viatri'nin, tedavisinin birkaç ay süreceği ve bu sürede futbolcunun sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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