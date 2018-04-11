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Arjantinli gazeteci, Ronaldo'nun attığı golü denerken bileğini kırdı

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a attığı rövaşata golünü taklit etmek isteyen Arjantinli gazeteci, denediği rövaşatanın ardından ayak bileğini kırdı.

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Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus karşısında rövaşata ile ağları havalandıran Cristiano Ronaldo'nun golü hala akıllarda. Arjantinli gazeteci Manuel Sanchez, aynı golün taklidini yapmak isterken şanssız bir an yaşadı.

Ronaldo'nun rövaşata vuruşunun aynısını yaparak Instagram sayfasından paylaşmak isteyen Manuel Sanchez, topa iyi yükselse de inişi pek güzel olmadı...

Yere düşerken bileğini kıran Manuel Sanchez, hemen hastaneye kaldırıldı. Arjantinli gazetecinin ayağı alçıya alınırken Instagram hesabından ''Üzgünüm Ronaldo, aynısını yapamadım'' paylaşımında bulundu.

(Sporx)

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