Arjen Robben, Bayern Münih'ten yeni sözleşme teklifi almadığını söyledi
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robbeni sezon sonunda takımdan ayrılabilir.
Arjen Robben, Celtic maçı sonrası sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi hakkında konuştu.
Sky'a konuşan Arjen Robben, "Yeni sözleşme konuşmak için kulüpten kimse bana gelmedi. Ancak ben rahatım." dedi.
Geçen sezon da sözleşmesini uzatmadan önce karışık bir süreçten geçen Arjen Robben, hala yeni sözleşme imzalamış değil.
Avrupa'nın önemli kulüpleri Hollandalı yıldızın durumunu yakından takip ediyor.
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