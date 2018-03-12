Arjen Robben: İlk maçta 5-0 galip geldik ama rövanşta kesinlikle ciddi olmalıyız
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Robben, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Beşiktaş'la karşılaşacak Bayern Münih'te Robben temkinli konuştu.
Robben yaptığı açıklamada, "İlk maçta 5-0 galip geldik ama rövanşta kesinlikle ciddi olmalıyız. İstanbul'da güzel bir atmosfer var. Burada oynamak gerçekten güzel olacak. Bunun keyfini çıkarmalıyız tabi ama aynı anda ciddiyeti de elden bırakmamalıyız. Futbolda özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
(Fotomaç)
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